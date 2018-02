Análise: Os enteados que não aceitam as novas regras da madrasta SÃO PAULO - Marina Silva e sua Rede Sustentabilidade foram acolhidas por Eduardo Campos num momento difícil para ambos: a ex-ministra do Meio Ambiente não conseguira formalizar seu partido para ser candidata a presidente pela segunda vez consecutiva; e o então governador de Pernambuco necessitava de um fato novo para sua estreia na disputa pelo Planalto. Não se tratou de aliança formal, negociada entre partidos, com todas as idas e vindas de processos assim. Foi, na verdade, um casamento sem namoro em que tudo transcorre muito rápido, no limite dos prazos de filiação, sob pressão dos pais e ares de improviso. Deu-se em torno do instinto de sobrevivência eleitoral dos dirigentes da Rede e do senso de oportunidade política da cúpula do PSB.