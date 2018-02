Análise: O simbolismo de se prender políticos no dia da República

Após 124 anos, o 15 de novembro volta a sacudir a política brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não escolheu no calendário o dia da Proclamação da República para assinar a ordem de prisão para os políticos condenados no processo do mensalão. Mas não deixou passar a chance de aproveitar a data histórica para fechar o processo que enviou para a prisão alguns dos principais líderes do PT, como o ex-ministro José Dirceu, o deputado José Genoino (SP) e o ex-tesoureiro Delúbio Soares, entre outros condenados.

Segundo um interlocutor de Barbosa, "ele gostaria de ter terminado tudo ainda na sexta-feira". Ele lembrou que o presidente do Supremo sempre destaca que nada faz além de cumprir a rotina de um juiz. Mas admitiu que era inegável o simbolismo da assinatura das ordens de prisão de políticos pesos-pesados no feriado da Proclamação da República.

A ordem de prisão não encerra completamente o processo do mensalão, mas liquida sua parte mais visível - políticos na cadeia. O estouro do escândalo em 2005 abalou o PT, mas poucos apostavam que poderia levar à prisão seus líderes e os de outros partidos.

Iniciado em agosto de 2012, o julgamento teve Barbosa como seu condutor principal, já que coube a ele a relatoria do caso e, em seguida, a presidência da Corte. Polêmico, foi criticado por suas posições e bateu boca com colegas. Mas ganhou popularidade ao pedir a condenação de políticos acusados de corrupção.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para auxiliares, Barbosa afirmou ontem que não queria mais perder tempo. Acrescentou que "queria virar essa página". De fato. Decidida por ordem do Supremo, as prisões viram a página do tempo em que políticos acusados de irregularidades garantiam sua impunidade.