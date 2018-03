ANÁLISE: na hora mais certa Na crueza da política real, a esperteza e o pragmatismo são mãe e pai de toda adesão e de qualquer rompimento. O cálculo é simples: levar vantagem sempre, perder nunca; quando inevitável, minimizar prejuízos. A precipitação é o maior dos pecados, pois implica no irremediável das oportunidades perdidas. Não se age por impulso, não se escolhe antes - nem depois. O profissional vai na boa, na hora mais certa, no timing perfeito. Visão no futuro, dissimulação e nervos de aço; o mantra das raposas.