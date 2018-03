ANÁLISE: ideia pode virar uma 'carta em branco'

Nada impede, portanto, que alcance matérias relativas à liberdade de imprensa, garantias individuais e tantas outras sobre as quais a sociedade precisa constantemente se manter vigilante para que não pereçam. Acaba sendo uma carta em branco.

Do ponto de vista prático, uma reforma política como deseja a sociedade - ampla e que extirpe vícios arraigados ao longo dos anos - pode ser feita por projeto de lei, como o que está sendo proposto por iniciativa popular. O que temos a fazer é continuar pressionando o Congresso a aprovar essa ideia. No final, ele acabará cedendo, como ocorreu, mesmo a contragosto, no caso da Lei da Ficha Limpa.

* MARCUS VINICIUS FURTADO É PRESIDENTE NACIONAL DA OAB