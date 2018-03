ANÁLISE: exceção não basta

Claro, se dirá que faltava a essencial pressão social; que a população demorou a reclamar e coisa e tal. De fato, havia grande letargia; talvez por supor "que o Brasil deu certo e o futuro chegou". O Brasil é nosso, houve avanços, mas não seria para tanto! Até mesmo o razoável está distante. Coloquem-se, portanto, os pingos nos "is": sintonizado com os eleitores e com a diversidade social, o sistema político deve representar o tempo todo e não apenas reagir à fúria das ruas. A população não permanecerá eternamente mobilizada; um dia sossega ou cansa. Fundamental que as instituições funcionem cotidianamente, não apenas nos momentos de choque. Exceção não basta. Não existe sociedade em prontidão perpétua. Preocupante, então, será quando tudo voltar ao normal. As coisas precisarão se assentar de um outro modo.

* CARLOS MELO É CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR DO INSPER