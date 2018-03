Análise: estrutura vertical de comando não permite autonomia do povo O Dia Nacional de Lutas também pode ser entendido como uma tentativa de resposta de entidades sindicais, MST e UNE ao Movimento Passe Livre que no mês de junho liderou mobilizações públicas em torno de reivindicações como: redução das tarifas de transporte público, melhoria das políticas públicas e reforma no sistema político, dentre outras, sem que fosse necessário contar tanto com essas entidades como com os partidos políticos no comando de tais manifestações.