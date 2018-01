Análise: Dilma revê fórmula adotada pela primeira geração do lulismo

João Paulo cumpriu sua função no Legislativo tanto quanto os na época ministros José Dirceu e Antonio Palocci o fizeram no Executivo naqueles anos. Eram a face mais clara do PT recém-chegado ao governo central: pragmático, próximo ao mercado e aberto a composições com adversários de outrora.

A fórmula implementada pelo trio mostrou-se bem-sucedida nas eleições presidenciais seguintes, mas, à exceção do poder de Palocci recuperado na eleição de Dilma Rousseff em 2010 e nos primeiros meses do seu governo, o partido já contava com a sua segunda safra de nomes egressos do lulismo.

Dilma Rousseff, por razões óbvias, é o expoente desse grupo. No entanto, foi justamente a revisão de alguns desses preceitos durante seu governo que podem ameaçar, a despeito do favoritismo, a manutenção nas eleições deste ano do projeto de poder petista. A relação conflitiva com o setor privado, por exemplo, destaca-se neste rol. Os tropeços neste campo fizeram com que a economia voltasse a ser tema central de uma eleição presidencial após 20 anos. Na política, o que se viu foi o contrário. O excesso de pragmatismo e de composições fez pender para a direita a coalizão governista e permitiu que uma dissidência à esquerda, Eduardo Campos (PSB), se tornasse, com um dígito nas pesquisas, uma ameaça eleitoral.