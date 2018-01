ANÁLISE: a contenção do risco A postura da autocontenção dominou a sessão ontem no Supremo. Por meio dela, a maioria dos ministros tem se mostrado propensa a não rediscutir provas ou outras questões de fundo já decididas ao longo da primeira fase da Ação Penal 470. Após o embate entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, o novo ministro Luís Roberto Barroso rejeitou os embargos de declaração do réu Bispo Rodrigues. Seu voto, entretanto, foi estratégico.