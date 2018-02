Amigo diz que 'Pedro Caroço' é injustiçado Amigo da época em que Dirceu se refugiou em Cruzeiro do Oeste, Teodorico Picinatto, o Kiko, defende o ex-ministro com base no "Zé" que conheceu - na época, "Carlos Henrique Gouveia de Mello". Fala de um homem simples, discreto e honesto.