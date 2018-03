Americanos buscavam apoio brasileiro na 2ª Guerra

Eram quase 8 horas quando as águas do Potengi receberam o impacto da aeronave de Roosevelt. O presidente americano voltava de uma conferência de guerra em Casablanca, no Marrocos.

"Na ida, o avião que levava Roosevelt voou para Belém, no Brasil, depois cruzou o Atlântico, até a colônia britânica de Gâmbia, daí para Casablanca", explica o escritor Roberto Muylaert, no livro "1943".

A reação aliada ao nazifascismo estava no auge e Roosevelt trabalhava para consolidar o apoio do Brasil aos aliados e, com isso, evitar a expansão alemã na América do Sul. E queria transformar Natal, o ponto mais próximo da África - 3 mil quilômetros de travessia oceânica até Dakar, no Senegal - em um trampolim da aviação de combate e abastecimento das tropas que lutavam contra o Eixo Alemanha-Itália-Japão.

Na cidade, como também mostra a obra de Muylaert, o presidente norte-americano selou com Vargas a participação brasileira na guerra. Desse encontro derivaram a criação, meses depois, em setembro, da Força Expedicionária Brasileira (FEB), e também de ordens que renderam ao Brasil acordos comerciais como a construção da siderúrgica de Volta Redonda, base para o que seria, nas décadas seguintes, suporte para a indústria brasileira. E, por fim, serviu para ajudar a disseminar no País hábitos americanos, como o gosto pelo jazz, blues, além de cachorro-quente e da Coca-Cola. "A primeira Coca-Cola não foi 'pelas asas da Panair', como canta Milton Nascimento. Surgiu em Natal, na base aérea de Parnamirim", escreve Muylaert no livro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vargas, que tinha vivido os últimos anos da década de 30 em uma posição dúbia na política externa, flertando com alemães e italianos, mas encontrando-se também com Roosevelt no Rio, em 1936, saiu do encontro no Potengi, no final daquela manhã de janeiro de 1943, dizendo que o Brasil deveria se preparar para uma guerra ainda longa.

"Tratamos de assuntos referentes à guerra e também, possivelmente, dos que se apresentarão depois da paz", afirmara o político brasileiro em reportagem sobre a Conferência de Natal publicada no dia 30 de janeiro na capa do Estado, que estava sob intervenção da ditadura Vargas. O político brasileiro chegara a Natal na véspera, dia 27, à noite, em segredo, e ficara hospedado em outro navio americano, o Jouett, ancorado no Rio Potengi.

Um ano antes, Vargas, aconselhado pelo então embaixador Osvaldo Aranha, já havia rompido com o Eixo após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Pacífico, em 7 de dezembro de 1941, fato que precipitou a entrada de Washington no conflito europeu, e o afundamento de navios mercantes brasileiros na costa atlântica em 1942. O Brasil declarou guerra ao Eixo em agosto daquele ano.

Orientado por Aranha, o ditador brasileiro, finalmente, então, se decidira pelos lado dos americanos. O livro de Muylaert aborda ainda ligações pessoais de Vargas com alemães. A nora dele, Ingeborg, casada com Lutero, era alemã e tinha sido da juventude nazista. Casada com Lutero em 1940, morava com os sogros nos Palácios Guanabara e Catete. Muylaert relata também detalhes da vida pessoal de Roosevelt, como a paralisia sofrida pelo presidente americano, contaminado por poliomielite em 1921 - o que não o impediu de ser governador de Nova York e de chegar à presidência dos EUA em quatro mandados (32, 36, 40 e 44).

Em depoimento à Fundação, o veterano americano John Harrison, o Jack, que à época da visita era fotógrafo das forças americanas, lembra que Natal era uma pequena cidade. Hoje morando em Delaware, nos EUA, Jack lançou em seu país o livro "Fairwing Brazil - Tales of the South Atlantic" com uma coleção fotografias sobre a experiência na base de Parnamirim. "Fairwing Brazil" pode ser comprado pela internet no endereço www.wwiibrazil.com. O americano recorda combates entre aviões e submarinos alemães na costa brasileira nos dias que precederam a Conferência de Natal. / P.P.