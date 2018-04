Amazonino Mendes é o novo prefeito de Manaus O candidato do PTB, Amazonino Mendes, conseguiu evitar a reeleição de Serafim Corrêa (PSB) em Manaus. Às 20h04, com 93,16% das urnas totalizadas, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrava que Amazonino foi eleito com 57,13% (461.552)dos votos válidos. Corrêa tinha 42,87% (346.294) dos votos válidos. Votos em branco somavam 1,08% (8.999) e os nulos, 1,55% (12.851).