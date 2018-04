Amazonino ataca Corrêa na campanha em Manaus O tom pacífico dos programas de TV mudou ontem em Manaus, pelo menos do lado do candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas desse segundo turno. Amazonino Mendes (PTB) apresentou um programa em que ataca o rival e candidato à reeleição Serafim Corrêa (PSB) com entrevistas com moradores de Manaus. A inserção mostra cenas do programa eleitoral de Serafim antes da eleição de 2004, em que prometia acabar com os problemas do transporte coletivo em Manaus em 90 dias. Logo depois, apresenta cenas de ônibus lotados, sucateados e pessoas em longas filas de espera. A propaganda também mostra escolas com cadeiras quebradas e mães reclamando da falta de merenda escolar. Já no programa de Serafim, o ataque foi mais velado, pedindo mais quatro anos para mostrar o que "eles, em 20, não fizeram". Hoje, segundo a assessoria de Amazonino, o PTB entra com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral alegando ser propaganda enganosa de Serafim a divulgação de que está resolvendo o problema da água em Manaus, já que a concessionária Águas do Amazonas é uma empresa privada e cabe à prefeitura apenas fazer as ligações para os bairros.