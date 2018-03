Alves sai em defesa do amigo Vaccarezza O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), saiu ontem em defesa do coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma política, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). Após o Diretório Nacional do PT endossar a nota da bancada na Câmara que declarou que as opiniões de Vaccarezza "não expressam o pensamento nem da bancada na Câmara nem do PT", Alves disse ao Estado que não é mesmo função do seu escolhido para comandar a reforma política representar as opiniões do PT. "Quem representa o pensamento e a diretriz do partido é o indicado pela bancada", rebateu.