Alves, o presidente potiguar Despachos reservados com a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), com dois prefeitos daquele Estado e o lançamento do projeto de videomonitoramento do comércio de Natal marcaram, em estilo tipicamente potiguar, o primeiro dia do deputado Henrique Alves (PMDB-RN) como presidente da República.