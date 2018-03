Alves diz que não é alvo de acusação O deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) evitou ontem responder às denúncias que envolvem a Bonacci Engenharia, que tem como sócio um ex-assessor seu. A Bonacci recebeu recursos de emendas de autoria do deputado e verbas do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, controlado politicamente pelo peemedebista. "Sou autor das emendas. Depois das licitações não tenho mais nada a ver com o assunto. Não tenho nenhuma acusação contra mim", disse em Campo Grande, após uma audiência com o governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB). / JOÃO NAVES DE OLIVEIRA