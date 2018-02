Alvará precisa de 'mudança radical' Após ouvir denúncias de donos de bares e restaurantes sobre corrupção na concessão de licenças de funcionamento em São Paulo, o candidato do PSDB à Prefeitura, José Serra, prometeu uma mudança "radical" no sistema de alvarás. Serra reconheceu falhas da administração, comandada pelo prefeito aliado Gilberto Kassab (PSD). "Vamos ter que fazer uma coisa muito radical; sou propenso a medidas radicais diante de problemas crônicos. Quando um problema vira permanente, você tem que fazer algo forte", disse, após encontro com representantes do sindicato patronal de bares, restaurantes e hotéis. Os autores das denúncias não quiseram se identificar. / B. B.