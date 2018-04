Almeida, do PT, ganha corrida pela Prefeitura de Guarulhos

O candidato Sebastião Almeida (PT) venceu o segundo turno das eleições e foi eleito como o novo prefeito de Guarulhos. Com 100% das urnas apuradas, Almeida obteve 56,68% dos votos, enquanto seu adversário, o candidato Carlos Roberto, do PSDB, ficou com 43,32% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Votos brancos somaram 3,76%, e nulos 5,96%. Veja também: Kassab sai vitorioso e ficará mais 4 anos na Prefeitura de SP Galeria de fotos: 'O dia de Marta' Em disputa apertada, Paes vence Gabeira no Rio Márcio Lacerda, do PSB, é eleito prefeito Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Na última semana antes das eleições, Sebastião Almeida e Carlos Roberto intensificam suas campanhas em busca dos últimos eleitores indecisos. Esta campanha municipal tem alguns ingredientes novos. Talvez pela primeira vez em sua história, a cidade - que tem o segundo maior colégio eleitoral do Estado - recebeu a visita de alguns dos mais importantes personagens da República para apoiar um ou outro candidato. Estiveram em Guarulhos, em defesa da candidatura do petista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Luiz Dulci (secretário-geral da Presidência) e Tarso Genro (Justiça). Do lado tucano, o governador José Serra, o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Gilberto Kassab (DEM), o ex-governador e candidato derrotado na capital Geraldo Alckmin emprestaram apoio a Roberto. Vitorioso no primeiro turno, com 47,22% dos votos, Almeida manteve no segundo turno o mesmo roteiro que tem sido sua marca nas eleições: carreatas, principalmente pelos bairros periféricos, com o atual prefeito Elói Pietá (PT) a tiracolo. Com relação à ida de personalidades nacionais para apoiar os candidatos na cidade, o petista disse que isso qualifica o debate. "Guarulhos é uma cidade estratégica para os dois partidos, sem dúvida. É natural que os líderes nacionais das duas legendas compareçam." Segundo colocado no primeiro turno, com 23,74% dos votos, Roberto, por sua vez, também aposta na campanha de rua para derrotar o adversário. "Vamos fortalecer mais a propaganda de rua, já que não temos programa eleitoral de TV na cidade. Nossa mídia é o caminhão de som e pretendemos potencializar seu uso", comentou. Para reforçar a comparação com a capital, o tucano cunhou, nos últimos dias, o apelido de "Pietaxa" ao prefeito. O petista disse ter perguntado a ele, sem resposta, qual o imposto criado por Pietá. A cidade não tem horário eleitoral gratuito na televisão. Segundo maior colégio eleitoral do Estado, Guarulhos não tem emissora local e assiste à propaganda de São Paulo. Para contornar esse problema, candidatos chegaram a distribuir propaganda gravada em DVDs.