Aliança com PSD virou cabo de guerra Com 2 minutos e 2 segundos de espaço no horário eleitoral gratuito nas rádios e TVs, o PSD criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi motivo de um cabo de guerra entre as candidaturas do PSB e do PT em Belo Horizonte. A ponto de o nome do partido constar nos pedidos de registro de candidatura do prefeito, Marcio Lacerda (PSB), e do petista Patrus Ananias. O PSD em Minas integra a base do governo do PSDB. Alinhados com o senador Aécio Neves (PSDB), integrantes da direção do partido de Kassab chegaram a registrar ata da convenção na qual declaram apoio a Lacerda.