Aliados do PT mostram limites de acordos eleitorais No colegiado que definiu o destino do mandato do agora ex-deputado José Genoino, composto por sete membros - sendo apenas um oposicionista, do PSDB -, o que se viu ontem foi um PT isolado pelos mesmos aliados que, fora do Congresso Nacional, intensificam as tratativas de acordos eleitorais de 2014 com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a presidente Dilma Rousseff.