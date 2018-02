Aliado pode antecipar convenção para aumentar pressão Dizendo-se inconformada com a demora na nomeação do senador Vital do Rego (PB) para o Ministério da Integração Nacional e com problemas na elaboração dos palanques regionais, a ala de insatisfeitos do PMDB já comporta mais da metade do partido e aumenta a pressão sobre a presidente Dilma Rousseff.