Aliado faz ataques a Requião em vídeos na internet Uma série de vídeos em que o candidato do PMDB à prefeitura de Paranaguá, Mário Roque, faz críticas ao seu apoiador, o governador Roberto Requião (PMDB), e ao irmão do governador, Eduardo Requião, superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), chegou ao site YouTube e agitou a campanha política no litoral do Paraná. Entre os adjetivos utilizados para Eduardo estão "porco", "canalha", "safado" e "cachorrão". Ao governador, restou a acusação de "fingir-se de morto" em relação a supostas irregularidades cometidas pelo irmão na Appa. Nos vídeos, o candidato da coligação "Paranaguá de Volta ao Progresso" (PSDC-PMDB-PRTB-PMN-PSB) e ex-prefeito da cidade fala diretamente ao governador. Ele disse que o superintendente da Appa esteve em um restaurante da cidade e, "sem mais nem menos, sem haver atrito algum, chamou todos os cargos comissionados e disse que eu era um traíra, um safado, um sem-vergonha, que eu não merecia o apoio do governo". Foi o pretexto para ele atacar. "Esse cachorrão do seu irmão vai embora, mas nós vamos tirar ele antes do tempo", afirmou Roque, no vídeo. O governador nomeou seu irmão secretário dos Transportes como uma forma de driblar a Súmula Vinculante 13, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe nomeação de parentes, acumulando o cargo no porto. O decreto do governador foi suspenso pela Justiça. No entanto, a assessoria da Appa afirmou que nem o órgão nem o governo foram notificados da decisão. Roque criticou o superintendente do porto por um suposto corte de trabalhadores, pela retirada de taxistas de frente do local e pela falta de pagamento para arrumadores. "Fiz o senhor saber do que acontecia aqui e Vossa Excelência quedou-se inerte, se fez de morto, não tomou atitude nenhuma", acusou. Nepotismo Incontido nas palavras, o candidato do PMDB se referiu ao nepotismo de que o governador é acusado. "Safados são vocês que lutam para ter todo poderio como fizeram com o Maurício (irmão do governador, ex-secretário de Educação e agora conselheiro do Tribunal de Contas), como estão fazendo com esse safado desse Eduardo, como estão fazendo com essa senhora digna e educada que merece todo o respeito, a senhora dona Maristela (mulher do governador, diretora do Museu Oscar Niemeyer) para mantê-la lá. Isso é uma vergonha, governador." De acordo com o autor dos vídeos, eles foram gravados no sábado e entregues a um segurança da residência oficial do governador, visto que tinha dificuldades de se encontrar pessoalmente com Requião. Roque disse não saber como foi parar na internet, mas não fará nenhum esforço para que sejam retirados de lá. "Tinha muita gente no estúdio", disse. "Eu vou sofrer as conseqüências, mas não tiro."