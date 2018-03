Aliado de Kassab, Serra endossa doação de terreno para Instituto Lula em SP

O tema foi abordado com cuidado pelo pré-candidato, por saber que a proposta foi conduzida à Câmara pelo prefeito Gilberto Kassab (PSD), aliado do tucano e cujo partido flerta a vaga de vice na chapa de Serra, ao lado do DEM e do próprio PSDB. Quem não mostrou a mesma despreocupação foi o líder do PSDB na Casa, o vereador Floriano Pesaro. Ele classificou a concessão do terreno como um "desrespeito à democracia". "A área só podia ser doada para uma entidade sem fins lucrativos, o que não é o caso do Instituto Lula, que é de direito privado", criticou.