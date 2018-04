Alencar vota em BH e diz que é cedo para avaliar 2010 O vice-presidente da República, José Alencar, votou na manhã de hoje na Escola Balão Vermelho, região sul de Belo Horizonte, acompanhado do candidato do PMDB à prefeitura da capital, Leonardo Quintão. Alencar disse que considera cedo fazer qualquer avaliação sobre o resultado do pleito municipal no cenário eleitoral de 2010. O vice foi questionado sobre eventual repercussão no projeto presidencial do governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), que firmou uma aliança com o prefeito Fernando Pimentel (PT) em torno da candidatura de Márcio Lacerda (PSB). "Não necessariamente, a política muda muito. Muita coisa pode acontecer daqui até 2010." O PRB de Alencar declarou apoio a Quintão no segundo turno, mas o depoimento do vice em favor do peemedebista só foi veiculado na TV no último programa do horário eleitoral gratuito, na noite de sexta-feira. Alencar não quis comentar as últimas pesquisas de intenção de voto. O Ibope mostrou Lacerda na frente (45%), mas em situação de empate técnico com Quintão (42%). O vice disse que o acirramento dos ânimos no segundo turno da capital mineira é resultado de uma "polarização natural".