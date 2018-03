Além do Maracanã, Delta deve deixar outra obra no Rio

Investigada pela Polícia Federal no escândalo que apura o esquema de distribuição de propinas comandado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira, a Delta, do empreiteiro Fernando Cavendish, deve oficializar nesta semana os termos de sua saída também do consórcio responsável pela reforma do Maracanã. A empresa detém 30% de participação no grupo, integrado também pela Andrade Gutierrez e Odebrecht.

As duas construtoras restantes estão discutindo o rearranjo de suas participações no consórcio. Segundo fontes do setor da construção civil, outras empresas parceiras da Delta já estão também elaborando um plano B para o caso de a companhia ter de abandonar os projetos.

Sobre a TransCarioca, a direção da construtora respondeu apenas que "a determinação da empresa é concentrar seus esforços na defesa de seu nome, de sua reputação e de sua história". / IRANY TEREZA