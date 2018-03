Aldo não vê riscos para Maracanã O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse ontem que a saída da Delta Construções do consórcio que reforma o Maracanã não deve prejudicar as obras do estádio, palco da final da Copa do Mundo de 2014. A construtora, alvo de denúncias de envolvimento no esquema de corrupção capitaneado por Carlinhos Cachoeira, vai oficializar sua saída do consórcio em maio.