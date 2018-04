Aldo exonera dois 'companheiros' do Esporte Depois de recolher na Casa Civil a lista de nomeações para 25 cargos de confiança feita pelo antecessor Orlando Silva, o ministro Aldo Rebelo (Esporte), exonerou da pasta dois militantes do seu PC do B: Wadson Ribeiro, acusado de integrar o esquema de desvio de dinheiro para ONGs, e Danilo Moreira. Wadson, que era secretário executivo, foi exonerado em caráter definitivo.