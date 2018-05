Alckmin volta a centrar ataques em Kassab na TV

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, continua apostando suas fichas na estratégia de atacar os adversários, sobretudo o antigo aliado Gilberto Kassab (DEM), prefeito e candidato à reeleição, como forma de tentar garantir uma vaga no segundo turno dessas eleições. Nesta quarta-feira, 17, no programa do horário eleitoral gratuito na TV, o tucano abordou o caos no trânsito da cidade, trouxe depoimentos de pessoas que padecem com esse problema e afirmou: "O prefeito Kassab não investiu na evolução do sistema, transporte não foi prioridade em seu governo." Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' No rádio, Marta reforça parceria com Lula e Dilma Campanha de Alckmin fica mais agressiva contra rivais Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? O candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) também criticou a candidata do PT, Marta Suplicy, mas de uma forma mais amena, dizendo: "Justiça seja feita, a ex-prefeita Marta obteve alguns avanços", citando o Bilhete Único e os corredores de ônibus. Porém, disse que ela também não resolveu a questão. E aproveitou para citar a "prometida parceria" com o governador do Estado, José Serra (PSDB), caso seja eleito: "Conversei com o Serra e ele topa dividir com a Prefeitura a busca de soluções." No encerramento do programa, foi exibido o pequeno trecho do discurso de apoio de Serra a Alckmin, na semana passada, no jantar que angariou fundos para a campanha e celebrou os 20 anos do PSDB. O programa do prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab, deu prioridade à linha propositiva e os ataques feitos aos adversários foram mais sutis, sem a citação de nomes. Um dos principais temas abordados pelo candidato foi a saúde, com foco na AMA Especialidade, que atende áreas médicas especializadas, como cardiologia. Além disso, o candidato da aliança "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) mostrou feitos de sua gestão, em tradicionais redutos do PT, como a favela de Heliópolis. Nas críticas aos adversários, o prefeito e candidato à reeleição alfinetou: "Os outros já tiveram chance de fazer, não fizeram, e às vésperas da eleição criticam os outros", alfinetou o prefeito, numa referência à ex-prefeita Marta Suplicy e ao ex-governador Geraldo Alckmin, mas sem citar nominalmente os opositores. No final do programa, um Kassab sorridente disse que gostaria de fazer mais pela cidade e ouvir os eleitores dizerem: "Valeu Kassab, valeu o meu voto." A candidata do PT à Prefeitura, Marta Suplicy, dedicou seu programa eleitoral na televisão de hoje para falar sobre o projeto de implantação de Internet com banda larga gratuita na capital paulista. "Quero a cidade antenada, a primeira capital com acesso livre à internet e banda larga para todos", declarou. De acordo com ela, a proposta é instalar equipamentos das redes dos cerca de 4 mil prédios municipais. A candidata comparou as críticas que vêm sendo feitas por seus adversários ao projeto com as recebidas quando propôs a criação dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), quando esteve à frente da Prefeitura. Em uma praça em São Miguel, na zona leste da cidade, a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) apareceu conversando informalmente com moradores, e prometeu a construção de mais CEUs, a ampliação do programa de transporte escolar Vai e Volta, a reforma dos terminais de ônibus e a recarga do Bilhete Único nas catracas. A candidata até ensaiou com uma jovem que também estava na praça em São Miguel, uns passos do ''break'', que conquistou os jovens, principalmente os da periferia. Pedindo votos O programa de Paulo Maluf (PP) abriu com o depoimento de uma moça pedindo enfaticamente que votassem no candidato. Maluf voltou a falar para os eleitores que ele fez muito mais, com menos recursos, para a cidade. "Vou resolver os problemas de nossa cidade", destacou. O programa foi encerrado com um depoimento de um jovem pedindo, de maneira quase teatral, que os eleitores votassem em Maluf porque ele é a melhor opção para a Prefeitura. Primeiro a apresentar suas propostas no horário eleitoral de hoje, o candidato do PMN à Prefeitura paulista, Renato Reichmann (PMN) falou sobre projeto para transporte de pacientes da rede municipal, denominado taxi família. Na seqüência, Ciro Moura, do "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), convocou outros candidatos para assumir o compromisso de permanecerem no cargo de prefeito até o fim do mandato. Soninha Francine (PPS) usou seu espaço para dar destaque ao meio ambiente e prometeu destinar mais recursos para a Secretaria do Verde, caso seja eleita. Levy Fidélix (PRTB) falou sobre suas propostas para o transporte. O candidato da aliança "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), Ivan Valente, citou a proposta de renegociação da dívida pública e, fechando o horário eleitoral gratuito na TV do início da tarde de hoje, a candidata Anaí Caproni (PCO) chamou atenção para a questão da educação.