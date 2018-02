Alckmin vai incluir mais nomes em pedido de reparação

Segundo reportagem publicada nessa quinta pelo jornal Folha de S.Paulo, a Justiça cobrou do governador tucano a citação de outras empresas além da Siemens no texto da ação, já que, para se configurar um cartel, é preciso de uma associação empresarial. "Pedi ao procurador-geral para que verifique. Se puder já incluir na inicial, será incluso", disse.

Alckmin entrou com a ação de reparação contra a Siemens em outubro, após a revelação de que a empresa havia feito acordo de leniência com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no qual admitiu acerto prévio entre concorrentes de licitações.