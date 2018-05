Alckmin: Serra não vem a debate por ter outras tarefas O candidato a prefeito de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) disse hoje que o governador José Serra (PSDB) não o acompanha no segundo debate da Rede Bandeirantes de Televisão, na noite de hoje, por ter outras tarefas. Alckmin lembrou a participação de Serra no jantar em comemoração aos 20 anos do partido, ontem à noite, na sede do Jockey Club da Rua Boa Vista, no centro da capital paulista. "Serra esteve ontem até tarde conosco no jantar. Não há razão para vir ao debate, ele tem outras tarefas." O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo prometeu, mais uma vez, concentrar-se em propostas e não fazer críticas aos adversários. "Se vierem ataques, responderemos sem problemas. Assim se faz o debate, com argumentos e contra-argumentos." Alckmin chegou à Rede Bandeirantes acompanhado da ex-primeira-dama do Estado Lu Alckmin e de dois filhos do casal Sofia e Thomaz Alckmin. O candidato do PSDB a prefeito mostrou tranqüilidade ao chegar à Bandeirantes. Ele foi submetido hoje a uma sessão de acupuntura. Também chegaram na comitiva os deputados Sílvio Torres (PSDB-SP) e Edson Aparecido (PSDB-SP), coordenador da campanha, e o senador Romeu Tuma (PTB-SP).