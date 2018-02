Alckmin recebe apoio da filha do ex-presidente JK O candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) a prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, ganhou hoje o apoio da filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek, Maristela Kubitschek. Os dois marcaram um encontro na avenida que leva o nome do ex-presidente, na zona sul da cidade, e tomaram café juntos. Maristela presenteou Alckmin com um livro sobre a gestão JK na prefeitura de Belo Horizonte e um quadro com uma foto do ex-presidente. O candidato foi ainda ao 5º Congresso Internacional de Odontologia Estética da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, em Santana, na zona norte. No final da tarde, encontrou-se com lideranças do Vale do Aricanduva, na zona leste.