Alckmin rebate críticas de Marta sobre Metrô O candidato do PSDB à prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, rebateu hoje as críticas feitas pela adversária Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), sobre o Metrô. A ex-prefeita havia dito que o projeto de Alckmin para a companhia não parava em pé. A declaração seria uma referência ao acidente nas obras da futura estação Pinheiros, da Linha-4 (Amarela), que matou sete pessoas no ano passado. "O projeto não só pára em pé como anda", afirmou Alckmin. "Ela não fez nem um centímetro. Fala, fala, fala, mas já foi prefeita, teve a oportunidade de ajudar e não deu um centavo", devolveu. Hoje, Alckmin, da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), andou de trem e recebeu apoio de evangélicos na Vila Prudente, na zona leste da capital paulista. Depois de visitar comerciantes da Feira da Madrugada, no Brás, região central, e da 25 de Março, o tucano prometeu criar oportunidade para empreendedores.