Alckmin quer usar comissão externa para pressionar Cade

Acuado pelas denúncias de um suposto cartel em licitações de trens e metrôs de São Paulo em gestões do PSDB, o governador Geraldo Alckmin reforçou a pressão sobre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que centraliza a investigação.

O Palácio dos Bandeirantes instalou ontem um comitê externo com integrantes de 12 entidades da sociedade civil e a colaboração da Corregedoria-Geral da Administração para acompanhar o caso.

Como não tem acesso aos documentos oficiais , a atuação do grupo, que se reunirá pela primeira vez na próxima sexta-feira, será limitada a reportagens de jornais e contratos antigos que pouco avançam sobre o que foi publicado até agora. Com essa iniciativa, o governador espera inverter o jogo e passar a imagem de que o Cade não é transparente e está sendo usado politicamente com o objetivo de prejudicar o PSDB.

Essas críticas já foram feitas abertamente por membros do primeiro escalão governo. Depois de afirmar em seu discurso que o governo "vai até as últimas consequências" na apuração do caso, o governador disse que a transparência do comitê "não será parcial ou enviesada". O corregedor-geral da administração do governo estadual de São Paulo, Gustavo Ungaro, reclama que sem os documentos as entidades envolvidas ficam sem saber se há situações relevantes que não foram noticiadas pela imprensa. "As investigações podem colaborar reciprocamente uma com a outra. Se todas as empresas privadas tiveram total acesso ao documento, por que o Estado não pode?", perguntou Ungaro.

Ao Estado, o procurador-geral do Cade, Gilvandro Araújo, afirma que dirigentes do orgão poderiam até ser presos se compartilhassem as informações. "Não é o Cade que está optando por não compartilhar. Foi a justiça que definiu isso. Seria descumprir uma ordem judicial". O grupo de entidades, que se chamará Movimento TranSParência, foi convocado por Alckmin não sabe ao certo como será a dinâmica de trabalho.