Alckmin promete investimentos no setor de saúde O ex-governador e candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, prometeu hoje, em entrevista ao portal de internet Terra, que, se eleito, irá construir três hospitais e criar centros de especialidades e de referência do idoso, além de incluir serviços de dentista no Programa Saúde da Família e contratar 1,5 mil médicos para a rede pública. Ele também prometeu investimentos em habitação e segurança. O tucano ressaltou a preocupação em incentivar a habitação na região central da capital paulista. "Vamos investir em moradia de interesse social para que as pessoas voltem a morar no centro." Ele afirmou que, com recursos do Estado e do município, vai investir no financiamento de apartamentos no centro para famílias com renda de até seis salários mínimos. O candidato também prometeu investir em segurança. Ele disse que irá instalar 18 mil câmeras de vídeo pela cidade, programará rondas nas escolas e em terminais de ônibus, criará a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e melhorará a iluminação de São Paulo. À tarde, Alckmin caminhou pelo Jardim Bonfiglioli, na zona oeste, por mais de três horas. Ele visitou casas e o comércio, conversou com eleitores e parou em bares para tomar café. À noite, o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) vai ao Teatro Augusta, no centro da capital paulista, para participar de encontro com artistas e debater políticas públicas para a cultura.