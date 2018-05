Alckmin 'parte para o ataque' contra Kassab e poupa Serra

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, partiu novamente para o ataque contra o adversário do DEM, o atual prefeito e candidato à reeleição Gilberto Kassab, hoje durante o programa no horário eleitoral gratuito na TV. Evitando que as farpas chegassem ao governador de São Paulo, José Serra - que deixou a Prefeitura nas mãos de seu vice, Kassab, para assumir o Estado -, Alckmin acusou o prefeito de não avançar com o projeto do PSDB na capital paulistana. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Alckmin ataca PT, mas isenta Lula Alckmin volta a atacar Kassab durante programa na TV No rádio, Marta reforça parceria com Lula e Dilma Campanha de Alckmin fica mais agressiva contra rivais Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Campanha bem feita de Kassab faz a diferença, comenta Claudio Couto Indefinição de Alckmin o prejudica, diz Vera Chaia Confira os últimos números da pesquisa Ibope/Estado Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Alckmin disse que quer ser prefeito "para retomar o projeto do PSDB que foi interrompido, não avançou nos últimos dois anos". "Os problemas na saúde se agravaram muito com o prefeito Kassab", atacou o tucano, aproveitando o programa de hoje para abordar a área da educação. "O Kassab nem de longe deu continuidade às metas estabelecidas para a educação pelo então prefeito Serra", alfinetou. Ainda nas críticas diretas a Kassab, o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) disse que as grandes obras são necessárias, mas "nenhuma obra, nenhuma ponte, como o prefeito Kassab tanto se orgulha, substitui a obrigação da prefeitura com essas crianças". As farpas do tucano atingiram também a candidata do PT, Marta Suplicy. "Tanto a Marta quanto o Kassab estão prometendo agora o que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram". E voltou a evocar Serra, prometendo parceiras na educação com o governador caso seja eleito. Já Kassab e Marta destacaram as pesquisas de intenção de voto divulgadas neste fim de semana pelo Ibope e Datafolha. A petista focou seu programa no transporte e aproveitou para alfinetar Kassab, com quem tem polarizado nas últimas semanas. Ela afirmou que a validade de três horas do Bilhete Único que "o atual prefeito fez às pressas, como jogada eleitoral, vai passar a beneficiar também o Vale Transporte e o Passe Escolar". A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) voltou a evocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em seu programa. Ela disse que a proposta do Bilhete Único foi alvo de diversas críticas quando foi prefeita. "São os mesmos que estão dizendo hoje que o plano de transporte que desenvolvi com o presidente Lula e a ministra Dilma também é impossível de implantar." O programa de Kassab, por sua vez, lançou como proposta uma idéia já prometida por Marta: a isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS) para profissionais autônomos. "Comigo, não vai ter aumento de taxa não", disse, em uma crítica indireta à petista. O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) prometeu também reduzir o juro do microcrédito e criar 16 mil novas vagas em escolas técnicas, em uma parceria com o governo estadual. "A Prefeitura entra com o terreno e o Estado entra com a escola", explicou. Saúde Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), disse que se eleito, pretende adotar o Plus, "Plano Municipal de Saúde de Livre Escolha", que envolve o credenciamento de profissionais da prefeitura em instituições particulares. Soninha Francine (PPS) apresentou suas propostas para a saúde. Levy Fidelix (PRTB) falou sobre o "caos no trânsito" e citou os "escândalos que deveriam envergonhar o governo tucano" no metrô, em uma referência ao acidente na construção da Linha 4-Amarela no ano passado. O candidato do PP, Paulo Maluf, disse que "só gasta no essencial" e afirmou que "enfrenta as máquinas do governo federal, governo do Estado e Prefeitura". Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), afirmou que os atuais candidatos já governaram a cidade ou o Estado e que suas propostas são parecidas. "São Paulo precisa de um novo projeto", afirmou. Edmilson Costa, do PCB, afirmou que a educação pública foi "terceirizada e sucateada" e prometeu "educação integral". Anaí Caproni, do PCO, acusou Kassab e Marta de não aplicarem integralmente as verbas para educação. "O atual governo é continuação do governo Martaxa". E Renato Reichmann (PMN) saiu em defesa de seu partido, em resposta às críticas aos partidos "nanicos" feitas no debate na TV Bandeirantes, na semana passada.