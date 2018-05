Alckmin nega que 'ataque' a Kassab seja nova linha da campanha

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, negou nesta segunda-feira, 15, que os ataques ao prefeito e candidato do DEM, Gilberto Kassab, façam parte da nova linha de sua campanha. "Nós não pretendemos atacar ninguém. Nenhuma agressão, a campanha é propositiva, falando dos problemas da cidade e levando esperança", declarou. "Eleição é isso mesmo, um vai se eleger, há várias alternativas, e é preciso comparar para que o eleitor possa escolher." Na semana passada, Alckmin mudou de marqueteiro e, desde então, não poupa críticas diretas a seus adversários. No caso de Marta Suplicy (PT), o tucano tentou desvincular a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que bate recordes de popularidade, dos ataques que faz à petista. "O Lula, tudo bem. O problema é o PT", afirmou o apresentador do spot publicitário da campanha. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Campanha bem feita de Kassab faz a diferença, comenta Claudio Couto Indefinição de Alckmin o prejudica, diz Vera Chaia Confira os últimos números da pesquisa Ibope/Estado Alckmin ataca Marta e PT na TV, mas diz 'tudo bem' a Lula Campanha de Alckmin fica mais agressiva contra rivais Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro No programa desta segunda na TV, Alckmin acusou Kassab de não avançar no projeto do PSDB para a capital paulista e declarou que os problemas na saúde se agravaram muito na gestão do prefeito. Disse ainda que tanto Kassab, com quem está empatado tecnicamente, quanto Marta, que lidera as pesquisas de intenção de voto, prometem agora o que tiveram a oportunidade de fazer como prefeitos e não fizeram. Questionado sobre se iria isentar os profissionais autônomos do pagamento de ISS, conforme prometeram Kassab e a candidata petista Marta Suplicy, Alckmin foi enfático. "Eu aprendi o seguinte, prometa menos e entregue mais. Eu nunca prometi nada em véspera de eleição e reduzi impostos em São Paulo", disse ele, após participar de almoço com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luiz Alberto Moreno, e de encontro com arquitetos e engenheiros que apóiam sua candidatura. Alckmin tem tomado o cuidado de poupar o governador José Serra (PSDB) de suas críticas, embora o governador tucano pretenda rever as isenções e reduções tributárias que Alckmin adotou durante sua gestão. "Eu não acredito que vá rever, porque essas isenções são para o contribuinte e para o consumidor. Foi uma redução de impostos indiretos, que incidem de forma regressiva e injusta. O governo não vai rever a primavera tributária, e nós, na Prefeitura, vamos reduzir a carga tributária", garantiu. Alckmin voltou a defender uma flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para grandes capitais, como São Paulo. A lei exige que os municípios mantenham a relação entre endividamento e receita anual em no máximo 1,2. Para os Estados, esse limite é de 2. O candidato propõe que grandes cidades, como a capital paulista, passem a se enquadrar nos parâmetros exigidos para Estados.