Alckmin faz 'visita' a estação e nega infração eleitoral

Atualizado às 22h58

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB), candidato à reeleição, realizou nesta sexta-feira, 29, uma visita às obras da Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo, em evento com cara de inauguração. Não houve descerramento de placas, corte de fitas ou discursos em cima de palanque, mas Alckmin, ao lado do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, testou as estruturas da nova estação de Vila Prudente, na zona leste da capital, e ainda entrou em um dos trens, onde posou para fotos junto com o presidenciável tucano.

Tudo isso ocorreu 21 horas antes do evento que marcará oficialmente o início das operações da Linha 15 e a entrega de duas novas estações - Vila Prudente e Oratório. O monotrilho começará a funcionar a partir de hoje, em fase de testes, todos os fins de semana, das 10h as 15h.

Alckmin negou estar cometendo qualquer tipo de irregularidade. Candidatos que concorrem à reeleição são proibidos por lei de inaugurar obras públicas durante o período eleitoral.

“Nós estamos fazendo aqui uma visita, que é permitida a qualquer pessoa, quem quiser pode fazer uma visita. Amanhã (sábado), não tem nem inauguração. Neste sábado (hoje), entra em operação, em visitação das 10h às 15h”, afirmou o tucano antes de iniciar a visita divulgada como compromisso de campanha.

Às 13h desta sexta, após concederem entrevista coletiva, Alckmin e Aécio subiram para o mezanino da estação e, depois, seguiram para a plataforma de embarque. Os tucanos entraram na composição do monotrilho, dentro do qual posaram para fotos e foram filmados juntos.

Estava previsto que ambos fossem de trem até a estação seguinte, mas em cima da hora a ideia foi abortada. “(Não andei porque) observamos rigorosamente a lei eleitoral”, afirmou Alckmin depois de ser questionado sobre a desistência de utilizar o novo equipamento do Estado.

A visita às obras do monotrilho foram acompanhadas por uma comitiva de tucanos. Compareceram ao evento o secretário de Transportes do Estado, Jurandir Fernandes, o candidato do PSDB ao Senado, José Serra, o candidato a suplente de Serra, José Aníbal, o ex-governador Alberto Goldman e também o vereador Andrea Matarazzo.

Cafezinho. Depois do evento, Alckmin, Aécio e Serra caminharam até uma lanchonete nas proximidades da estação de Vila Prudente. Os três tomaram café e tiraram fotos com eleitores.

Ao sair do local, o governador foi questionado sobre estar proibido de beber café por causa da infecção intestinal que o manteve internado por três dias na semana passada. “Eu me dei alta”, disse ele.

Em seguida, Alckmin sancionou, no Palácio dos Bandeirantes, a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. A medida foi anunciada por Alckmin durante o debate entre governadores realizado segunda-feira pelo SBT.