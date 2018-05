Alckmin expõe planos de governo a alunos da FGV O ex-governador e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, Geraldo Alckmin, fez palestra hoje pela manhã para alunos de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no centro da capital paulista. Durante a palestra, Alckmin expôs planos de governo e respondeu a perguntas. O candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) almoçou na Associação dos Procuradores do Município de São Paulo, onde pediu votos. À tarde, participou de encontro com idosos no bairro Cidade Ademar, na zona sul da cidade. Ainda pela tarde, Alckmin caminhou pela Expo Cristão, feira religiosa realizada no Expo Center Norte. Na feira, Alckmin conversou, tirou fotos com eleitores e ganhou presentes.