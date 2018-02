Alckmin é diagnosticado com infecção intestinal e faz exames no Incor

Atualizada às 19h02

SÃO PAULO - O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSDB), foi diagnosticado nesta sexta-feira, 22, com uma infecção intestinal bacteriana aguda, conforme divulgou a colunista do Estado Sonia Racy (clique aqui para ler). Após o diagnóstico, Alckmin passou por exames complementares, no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista, e recebeu medicação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governador.

Alckmin estava reunido com Beto Albuquerque e Márcio França, candidatos a vice-presidente e vice-governador de São Paulo pelo PSB, quando passou mal pela manhã (clique aqui para ler). Ele foi atendido pelo secretário estadual da Saúde, David Uip.

O Incor informou que não há previsão para divulgação de boletim médico. A expectativa é de que Alckmin deixe o hospital nesta sexta-feira e não precise ficar internado.