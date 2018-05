Alckmin diz que plano diretor ajudará nos transportes O candidato à Prefeitura de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) fez carreata na zona Sul da cidade neste sábado, visitando bairros como Parque Cocaia, Vargem Grande, Jardim Silveira e Parque América. O tucano andou pelos centros comerciais de Parelheiros e Grajaú e, durante as caminhadas, abordou a questão dos transportes, afirmando que a solução para os problemas nessa frente passam pelo plano diretor estratégico, "com lei de uso e ocupação do solo". Segundo Alckmin, a cidade precisa compatibilizar melhor moradia com emprego, estudo e lazer. "Precisamos gerar emprego aqui para as pessoas não terem que se deslocarem três horas, quatro horas todos os dias", comentou o candidato do PSDB, segundo informações disponíveis em seu site na internet. No domingo (28), Alckmin visitará outras regiões da cidade. O candidato fará um encontro de mutirões a partir das 11h30, na frente da Assembléia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera. O tucano apareceu em terceiro lugar na mais recente pesquisa do Ibope divulgada hoje, contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e Rede Globo, atrás de Marta Suplicy (PT) e Gilberto Kassab (DEM), respectivamente.