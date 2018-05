Alckmin diz que jantar 'unirá família tucana' JF Diório/AE José Serra e Geraldo Alckmin após o jantar em comemoração aos 20 anos do PSDB SÃO PAULO - O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que o jantar organizado pelo diretório municipal do seu partido servirá para unir os tucanos em torno de sua candidatura. "É uma grande alegria, estou muito animado. A mesa é propícia para reunir e unir a família tucana de São Paulo", disse o ex-governador. Participaram do encontro, na região central da cidade, o governador do Estado, José Serra, e o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Em seu discurso para cerca de 400 convidados, Alckmin elogiou a gestão de Serra como prefeito de São Paulo (2004-2005), mas ponderou que ainda há muito a fazer na capital. "Serra arrumou a Prefeitura. É digno que o PSDB queira agora continuar este trabalho pelas mãos do próprio PSDB", afirmou. Serra discursou relembrando momentos históricos do partido. O governador destacou as dificuldades enfrentadas desde a fundação da legenda. Depois de críticas vindas até mesmo de dentro do partido, o jantar dessa noite marca a entrada de Serra na campanha de Alckmin.