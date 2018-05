Alckmin deve atacar Marta e Kassab em debate O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin, não deve poupar comparações com os adversários do PT, Marta Suplicy e do DEM, o ex-aliado e prefeito Gilberto Kassab, no debate da note de hoje da Rede Bandeirantes. O coordenador da campanha de Alckmin, deputado Edson Aparecido (PSDB), disse que o tucano lembrará aos espectadores do debate os defeitos dos opositores. "A prefeita (Marta) deixou de fazer muita coisa na sua época e o prefeito Kassab foi tímido nas medidas que tinha de tomar para dar um salto de qualidade na cidade. Kassab não soube levar o que Serra (José Serra, governador) começou", afirmou Aparecido. "Alckmin deve estimular o eleitor a ver essa diferença de qualidade de gestão."