Alckmin demite chefe de autarquia que apoiou Russomanno

O governo de São Paulo trocou o comando do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem), sete meses depois que o superintendente do órgão provocou um mal-estar com aliados do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao participar de um ato a favor de Celso Russomanno (PRB) - então candidato à Prefeitura de São Paulo e adversário do tucano José Serra.

José Tadeu Rodrigues Penteado deixou o comando do instituto na semana passada e, três dias depois, outros 39 funcionários que lhe eram subordinados foram dispensados de suas funções.

Penteado é ligado ao deputado estadual Campos Machado (PTB) - que apoiava Russomanno - e ao ex-secretário adjunto de Justiça, Fabiano Marques de Paula, que já havia sido exonerado em novembro de 2012.

Segundo o governo, tanto a demissão de Fabiano Marques quanto a troca de comando do Ipem se devem a critérios técnicos. Campos Machado, no entanto, afirma que o movimento é uma retaliação contra seus aliados.

Em julho de 2012, o então secretário adjunto de Justiça convocou funcionários do Ipem - órgão que ele já comandou - para participar de um encontro com Russomanno. O convite foi feito durante o expediente, mas o evento aconteceu apenas às 19h.

A participação de Marques na reunião foi noticiada pelo jornal Folha de S.Paulo, e teria provocado um desconforto entre o secretário adjunto e sua superior, a secretária Eloisa de Sousa Arruda. Ele foi exonerado do cargo um mês após a eleição municipal.

No último sábado, o governo publicou a dispensa de José Tadeu Penteado da chefia do Ipem. Os 39 funcionários foram dispensados anteontem pelo novo superintendente, Alexandre Modonezi de Andrade.

'Vingança'. O deputado Campos Machado afirma que as demissões são uma "vingança" contra a participação de Fabiano Marques na campanha de Russomanno - que foi derrotado no 1.º turno da eleição. "A Secretaria de Justiça transformou o caso em um foguete atômico, como se a eleição não tivesse terminado", disse. "Esse caso muda minha relação com a secretaria. Vou fiscalizar a pasta com lupa."

A Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, responsável pela escolha dos superintendentes do Ipem, afirma que a troca do comando do órgão se deveu a uma "insatisfação" com a gestão de Penteado. A pasta alega que não interfere na nomeação ou dispensa dos demais funcionários.

"O Ipem é uma autarquia estadual, dirigida por um superintendente que goza de autonomia administrativa para realizar contratações e demissões de servidores. O novo superintendente já foi diretor do órgão, com experiência na área e sua nomeação decorreu de critério técnico", afirma a secretaria, em nota.

O novo superintendente afirmou que a demissão dos 39 funcionários destinava-se a possibilitar avanços gerenciais. "Tenho uma visão de melhorias para o órgão. Conversei com a secretária, ela concordou com essa visão. Não há nenhuma decisão política. Nem sei se (esses funcionários) têm filiação partidária", disse.