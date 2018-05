Alckmin defende investimento 'eficiente' em transporte O candidato a prefeito de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) defendeu, no debate da noite de hoje na Rede Bandeirantes, o investimento "eficiente" no transporte coletivo. "A responsabilidade da Prefeitura é ônibus: temos um sistema ineficiente, com passagem cara, ônibus superlotado, e tudo isso mostra a ineficiência do sistema. É preciso construir corredores com ultrapassagens, semáforos inteligentes, obras físicas para apoiar o metrô."