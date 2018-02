Alckmin dá início à série 'Entrevistas Estadão'

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) abre hoje, às 16 horas, a série Entrevistas Estadão com os principais candidatos da disputa estadual em São Paulo. Todas as entrevistas terão transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br.

As entrevistas com Alckmin, hoje; Alexandre Padilha (PT), na quinta-feira; e Paulo Skaf (PMDB), na sexta, também podem ser acompanhadas no auditório do Grupo Estado. Interessados devem acessar o site www.furqdelg.com.br/estadao-eleicoes2014 e indicar qual dos encontros pretende ver. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11)2875-4158.

Os internautas que acompanharem as entrevistas na web poderão enviar perguntas pelas redes sociais, mandando questões por meio da hashtag #EntrevistasEstadao. Outra forma de participar é pela Pergunta do Twitter - as mensagens recebidas serão selecionadas pelos entrevistadores dos candidatos.

Na terça e na quarta-feira, serão entrevistados os candidatos Gilberto Natalini (PV) e Gilberto Maringoni (PSOL), respectivamente. Essas entrevistas serão realizadas no estúdio da TV Estadão, sem plateia, mas os internautas também vão poder enviar suas perguntas pelas redes sociais.

A série Entrevistas Estadão também vai ouvir os candidatos a presidente e vice, além de concorrentes ao Senado.

Calendário

Confira a agenda de entrevistas:

Candidatos ao governo paulista

Geraldo Alckmin (PSDB): hoje, às 16h;

Gilberto Natalini (PV): amanhã, às 16h;

Gilberto Maringoni (PSOL): Quarta-feira, às 16h;

Alexandre Padilha (PT): Quinta-feira, ás 16h;

Paulo Skaf (PMDB): Sexta-feira, às 16h;

Candidatos à Presidência

Eduardo Jorge (PV): 18 de agosto;

Pastor Everaldo (PSC): 20 de agosto;

Luciana Genro (PSOL): 22 de agosto;

Eduardo Campos (PSB): 25 de agosto;

Aécio Neves (PSDB): 27 de agosto;

Dilma Rousseff (PT): 29 de agosto;