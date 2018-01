Alckmin considera 'legítimos' protestos dos quais é alvo O governador Geraldo Alckmin (PSDB) manteve ontem sua rotina de agendas no interior do Estado - muito comuns após o estouro do escândalo do cartel - e afirmou, numa breve entrevista, que as manifestações realizadas na quarta-feira das quais foi alvo são legítimas. "Toda manifestação é legítima", disse o tucano durante evento em Itápolis.