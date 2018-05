Alckmin ataca ala do PSDB que apóia Kassab Pressionado por uma queda persistente nas pesquisas de opinião, o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a atacar ontem, depois de uma breve trégua, os líderes do PSDB que aderiram à campanha do prefeito Gilberto Kassab (DEM). "Essas pessoas não têm compromisso com o povo ou com o partido. Elas têm compromisso com os cargos que ocupam na Prefeitura", afirmou. O deputado Walter Feldman (PSDB-SP), secretario municipal de Esportes e expoente do apoio a Kassab, não quis responder. "Nem ele acredita no que disse", reagiu Feldman. No mesmo momento em que o candidato disparava sua crítica, o governador Jose Serra (PSDB) dividia com Kassab o palanque do desfile do 7 de Setembro em São Paulo. Os dois trocaram sorrisos e confidências. Na companhia isolada do vereador Gilson Barreto (PSDB), que anteontem participou de um evento da campanha de Kassab, Alckmin passou o dia em caminhadas por Itaquera, Jose Bonifácio e Cidade Líder, na zona leste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.