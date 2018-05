Alckmin ajuda a empurrar jipe quebrado em carreata

Um problema no jipe que transportava o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, em uma carreata pela zona sul da cidade, nesta quarta-feira, 17, fez o ex-governador ter de ajudar a empurrar o carro. O jipe já tinha mostrado problemas na saída do comboio, no bairro Campo Grande, e voltou a pifar, desta vez no meio da rua, na Avenida Interlagos, rumo à Cidade Dutra. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Radicalização de Alckmin preocupa cúpula tucana Alckmin volta a centrar ataques em Kassab na TV No rádio, Marta reforça parceria com Lula e Dilma Campanha de Alckmin fica mais agressiva contra rivais Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Alckmin e o deputado federal Júlio Semeghini (PSDB) desceram do jipe e ajudaram a empurrar o carro que andou por mais alguns metros e parou outra vez. Então, o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), acompanhado da filha Sofia, que também estava no jipe, embarcou em um outro veículo, que levava sua equipe de campanha, e continuou o percurso. A carreata do candidato causou reclamações dos motoristas que transitavam pela rua de onde partiu o comboio. Durante o percurso, Alckmin passou por vias movimentadas, mas com poucos pedestres. Apenas quando passava por pontos de ônibus os acenos do candidato eram correspondidos. Houve quem se aproximasse do jipe para apertar a mão de Alckmin e pedir autógrafos. Nos principais cruzamentos, havia cabos eleitorais com bandeiras do partido. No entanto, em uma das esquinas, a carreata cruzou com bandeiras vermelhas da candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), Marta Suplicy.