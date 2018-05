Alckmin acusa Kassab de não ter coragem e mentir Antigos aliados, Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) trocaram farpas ao final do debate da Rede Bandeirantes. Kassab, em suas considerações finais, disse que a Educação quando Alckmin foi governador "não foi bem". Sem poder rebater, pelas regras do debate, Alckmin desabafou, visivelmente irritado, assim que terminou a transmissão: "Ele não teve coragem de me perguntar isso quando eu podia responder." O ex-governador tirou do bolso um papel rabiscado para provar que o Estado de São Paulo ficara em 4.º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em seu governo. "É mentira (que a Educação não foi bem), assim como é mentira quando ele diz que colocou R$ 1 bilhão no Metrô. Ele pôs R$ 275 milhões." Kassab negou covardia e disse que fez o comentário no final do debate por entender que era aquele o momento de fazer "alertas" aos eleitores. "Alertei o eleitor de que é muito importante olhar para o que foi feito pelos candidatos quando ocuparam cargos públicos", disse, afirmando não ter preparado a alfinetada com antecedência. "Foi muito espontâneo." Marta disse não ter visto polarização durante o debate, mas aproveitou para alfinetar Kassab. "Eu tive a intenção de mostrar as minhas propostas, de falar o que eu vou fazer, de também colocar algumas inverdades que têm sido ditas", disse, referindo-se às escolas de lata. Kassab afirmou no debate que elas foram construídas pela petista, que negou a acusação, dizendo que elas "foram feitas na administração Pitta, quando Kassab era o planejador". Marta acusou o prefeito de construir em sua gestão as "AMAs de lata", "uma na Brasilândia, outra na Penha, outra uma no Jardim Helena". "Inverdades desse tipo realmente fazem você ficar indignada", desabafou. Já o candidato do PP, Paulo Maluf, avaliou que o debate foi positivo. "Eu pude dizer a que vim, pude dizer o que eu fiz, não fui contestado em nenhuma das minhas declarações e posso dizer que vou ganhar essa eleição."