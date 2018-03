Alas petistas disputam relatoria e emperram CPI do Cachoeira A luta das correntes do PT para controlar o mais importante cargo da CPI do Cachoeira emperrou a escolha do relator. Dois grupos brigam pelo cargo: o do ex-líder Cândido Vaccarezza (SP) e o dos deputados Odair Cunha (MG) e Paulo Teixeira (SP). O presidente da CPI já está escolhido. Será o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). O favorito para a relatoria da CPI é Odair Cunha. Além do respaldo de líderes do governo, Arlindo Chinaglia (SP), e do PT, Jilmar Tatto (SP), e da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, Cunha conta com a simpatia da presidente Dilma Rousseff. Diferente de Vaccarezza, que teria tido o nome vetado por Dilma, a quem serviu como líder até março.