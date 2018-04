Agora MP ataca auxílio-moradia da Assembleia

Entretanto, de acordo com o MP, 33 deputados possuem um ou mais imóveis residenciais registrados em seus nomes na capital paulista e, portanto, não necessitariam receber o auxílio. Para investigar possíveis irregularidades no pagamento, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social instalou um inquérito que pode resultar no cancelamento do benefício.

Criado em dezembro de 2002, pelo então deputado Walter Feldman (PSDB), o benefício começou a ser pago no ano seguinte com a justificativa do princípio da equivalência com a Câmara dos Deputados. Na Câmara, para receber a quantia, o deputado precisa apresentar um comprovante de aluguel. Na Assembleia, porém, não há controle sobre esses recursos.

Por meio de nota, a presidência da Assembleia disse que não vai se manifestar, uma vez que ainda não foi notificada pelo MP.